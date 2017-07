Aus eigenen Ideen wird eigene Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Lobetal (MOZ) Mit den Lobetaler Kunsttagen wird die Eröffnung der Kreativen Werkstatt Lobetal vor 50 Jahren und das 150-jährige Bestehen Bethels gefeiert. Im Atelier in Lobetal und auf den Freiflächen am Mechesee haben rund 30 Künstler aus Lobetal, aus Pszczew in Polen in der Woiwodschaft Lebus sowie aus dem Künstler aus Lydda in Bethel bei Bielefeld vier Tage lang gemalt und gezeichnet, Skulpturen aus Holz und Sandstein entstehen lassen oder sich mit Hilfe von selbst gefertigten Schablonen der Streetart und der künstlerischen Arbeit mit Sprayfarben gewidmet.