Ende der Denkverbote

Potsdam (MOZ) Es war der als Flughafenchef oft belächelte Hartmut Mehdorn, der im Jahre 2014 ein Denkverbot aufhob. Seine als Aktionismus abgetane Initiative, alle Flugplätze in der Region an einen Tisch mit dem BER zu holen, könnte sich noch als richtig und wichtig erweisen. Denn wenn Schönefeld in nicht einmal zehn Jahren zu klein ist und Tegel geschlossen werden soll, müssen Alternativen her.

Und die kann es in Neuhardenberg, Eberswalde oder Cottbus geben. Das wusste Mehdorn schon 2014, und das weiß auch der Flughafenplaner Dieter Faulenbach, der in dieser Woche im Landtag diese Optionen als "nach wie vor sinnvoll" pries. Allein die Landespolitik in Berlin und Brandenburg will davon bislang parteiübergreifend nichts wissen. In gewisser Weise verständlich, schließlich predigt man seit 20 Jahren unverdrossen, dass für die sechs Millionen Menschen in der Region plus Touristen ein Airport genug sei.

Es wird nicht einfach, diesen gewaltigen Irrtum öffentlich einzugestehen. Aber es ist notwendig und wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis es geschieht. Nahezu ausgeschlossen scheint, dass bloße Verwalter wie Engelbert Lütke Daldrup und Rainer Bretschneider an der Flughafenspitze das Ruder herumreißen können. Dazu bräuchte es Leute mit Mut und Tatkraft. Was macht eigentlich Hartmut Mehdorn gerade? Mathias Hausding