Polizeibericht Eberswalde vom 13.07.2017

Bernau. Einen Renault Megane haben Autodiebe in der Nacht zum Dienstag von einem Firmengelände in der Blumberger Chaussee in Bernau gestohlen. Offenbar war es ihr dritter Versuch. Wie bei dem Auto mit dem Kennzeichen BAR-KY 18 hatten sie auch bei zwei weiteren Wagen eine Seitenscheibe eingeschlagen, diese aber nicht in Gang setzen können. Um auf das Firmengelände zu gelangen, hatten die Diebe auch die Schranke an der Zufahrt zerstört. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 25 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einbrecher in der Gartenlaube

Eberswalde. Eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und einen Werkzeugkoffer haben Diebe aus einer Laube in einer Kleingartenanlage am Walzwerk in Eberswalde gestohlen. Sie hatten die Laubentür aufgebrochen. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro. Der Einbruch passierte zwischen Sonntagabend und Dienstagabend.

Mann bei Unfallschwer verletzt

Schönow. Bei einem Unfall auf der Straße von Görinsee nach Schönow ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 20-Jährige hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über seine BMW verloren, kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Leitplanke. Rettungskräfte brachten ihn in ein Berliner Krankenhaus. Die Straße musste für zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Motorradgestohlen

Seefeld. Ein Motorrad ist am Dienstagabend an der B 158 zwischen Seefeld und Werneuchen gestohlen worden. Der Besitzer hatte die Maschine dort am Vortag wegen eines Defektes auf einem Feldweg abgestellt. Als er sieam Dienstagabend gegen 18.30 Uhr holen wollte, war sie verschwunden. Eine Bekannte hatte das Motorradknapp eine Stunde zuvor noch von der Bundesstraße aus gesehen.