Polizeibericht Schwedt vom 13.07.2017

Neurochlitz. Eine wegen Diebstahls gleich mit drei Haftbefehlen gesuchte Frau haben Fahnder von Zoll, Bundes- und Landespolizei am Dienstagabend auf der B2 bei Neurochlitz festgenommen. Die 63-Jährige saß mit zwei weiteren Personen in einem Mercedes, den die Beamten kurz vor 19.30 Uhr zu einer Kontrolle auf der Bundesstraße angehalten hatten.

Papiertonnein Flammen

Schwedt. Eine Papiertonne ist in der Nacht zum Dienstag in der Berliner Straße in Schwedt abgebrannt. Am Morgen lagen die Reste auf einer Grünfläche gegenüber der Kindertagesstätte. Der Schaden liegt bei rund2600 Euro.

Audigestohlen

Prenzlau. Einen Audi A3 haben Diebe am helllichten Tag in Prenzlau gestohlen. Der rund 15 000 Euro teure Wagen mit dem Kennzeichen PZ-BM 8 verschwand am Dienstag zwischen 8 und15 Uhr aus dem Georg-Dreke-Ring.