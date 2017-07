Ein Schreibtisch aus Esche

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Sechs von acht Auszubildenden der Tischler-Innung Barnim haben in diesem Jahr ihre Gesellenprüfung bestanden. Das sagte Peter Weisse von der Prüfungskommission am Donnerstag zum Abschluss einer dreitägigen Ausstellung mit Gesellenstücken in der Bahnhofspassage Bernau. Die beste Arbeit, einen Schreibtisch, lieferte Julia Schröder ab. Die 23-Jährige absolviert derzeit ein Duales Studium an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE). "Im ersten Jahr habe ich eine Ausbildung in der HNE-Lehrwerkstatt gemacht", sagt die aus Mainz stammende Frau. Anschließend liefen Lehre und Studium parallel. In anderthalb Jahren will die 23-Jährige ihren Bachelor in Holztechnik ablegen. "Ich wollte etwas machen, was ich auch gebrauchen kann", sagte die Studentin zu ihrer Idee für das Gesellenstück.