Polizeibericht Oranienburg vom 13.07.2017

Oranienburg. Bei einer Verkehrskontrolle ist der Polizei am Dienstagmittag ein 28-Jähriger ins Netz gegangen, der von der Berliner Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann konnte die drohende Freiheitsstrafe mit der Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 840 Euro, sowie 10 Euro Restgeld und weiteren 161 Euro Verfahrenskosten abwenden.