Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 13.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588657/

Auf der A 12 haben Bundespolizisten bei einer Kontrolle am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr einen mit Haftbefehl gesuchten Dieb verhaftet. Der Weißrusse saß als Beifahrer in einem Kleintransporter. Weil der 39-Jährige nicht zur Hauptverhandlung erschienen war, hatte das Amtsgericht Waren im Februar Haftbefehl erlassen. Ihm wird vorgeworfen, im März 2016 gemeinschaftlich Werkzeug von der Ladefläche eines Lasters in Mecklenburg-Vorpommern entwendet zu haben. Nun musste er eine Haft antreten.

Betrunken am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Dienstag gegen 18 Uhr den Fahrer einer Pkw Renault auf der Karl-Marx-Straße gestoppt. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein Test zeigte einen Wert von 1,77 Promille. Der 53-Jährige musste zur Blutabnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Blitzer steht heute an der Lindenstraße, in Richtung Carthausplatz.

Blitzer