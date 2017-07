Polizeibericht Freienwalde vom 13.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. Am Dienstagabend sind Unbekannte in einen Imbiss an der Karl-Marx-Straße in Bad Freienwalde eingebrochen. Sie brachen dort einen Spielautomaten auf und stahlen die Geldkassette. Alles andere im Imbiss blieb von ihnen unbeachtet. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Einbrecher scheitern

Müncheberg. Zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag haben unbekannte Täter versucht, einen Bungalow in einer Kleingartenanlage an der Müncheberger Kirche aufzubrechen. Eine Fensterscheibe wurde dabei beschädigt. Doch die Täter gelangten nicht ins Innere. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.