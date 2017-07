Polizeibericht Strausberg vom 13.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Als sie ein neu erworbenes Wohnmobil anmelden wollte, erlebte die Besitzerin eine böse Überraschung. Sie musste erfahren, dass die amtlichen Kennzeichen nicht vergeben und die Zulassung gefälscht waren.

Gasflaschenmitgenommen

Hoppegarten. In der Friedhofstraße wurde Montagnacht versucht, in einen Baucontainer einzudringen. Als es misslang stahlen die Unbekannten zwei leere Propangasflaschen.

Einbruchscheiterte

Müncheberg. Unbekannte versuchten zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag in einer Kleingartenanlage in einen Bungalow einzusteigen, was ihnen misslang.