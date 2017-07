Polizeibericht Neuruppin vom 13.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Einen rätselhaften Fall zeigte ein 18-jähriger Fehrbelliner jetzt bei der Polizei an. In der vergangenen Woche bemerkte er, dassjemand von seinem Konto jeweils mehr als 90 Euro von seinem Konto abgezogen hat. Seine Recherchen ergaben, dass sich unbekannte Täter am 6. Juli jeweils US-Dollar an einem Geldautomaten von seinem Konto auszahlen ließen. Wo sich dieser Geldautomat befindet, ist bisher unbekannt. Die Kripo führt die Ermittlungen.