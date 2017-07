Rückzahlung dauert länger

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Abwasserverband Zowa hat eingeräumt, dass die Rückzahlung der Altanschließerbeiträge länger dauert. "Wir haben 700 der 1500 bestandskräftigen Bescheide aufgehoben und den Betroffenen ihr Geld erstattet. Den Aufwand dafür haben wir aber etwas unterschätzt. Außerdem hatten wir zeitweise personelle Engpässe, sodass wir jetzt davon ausgehen, dass wir die Rückzahlung im Oktober abschließen können", erklärte Verbandsvorsteher Jens Arnold. Der Zowa hat alle nicht bestandsfähigen Bescheide bereits 2016 zurückgezahlt. Von den bestandskräftigen Bescheiden, die der Zowa freiwillig zurückzahlt, ist die Stadt Angermünde zum Großteil abgearbeitet. Es folgen die Bescheide für Passow, Polßen und Schwedt. Etwa 2,5 Millionen Euro muss der Zowa noch an Grundstücksbesitzer zahlen, die vor sechs Jahren für ihren Kanalanschluss vor 1990 zahlen mussten. "Es muss sich keiner sorgen oder einen extra Antrag stellen, wir arbeiten die Rückabwicklung zügig ab", versichert Arnold. Unter anderem stehen noch Zahlungen an Angermünder Wohnungsgesellschaften und an die Stadt Schwedt aus. Weil die Rückzahlung länger dauert, hat die Fraktion FBI im Stadtparlament bereits beantragt, Betroffenen Zinsen zu zahlen, wenn sie ihr Geld nicht mehr 2017 bekommen.