Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 13.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (moz) Frankfurt (MOZ) Weil sie von lauten Geräuschen gestört wurden, wollten zwei Mieter ihren Nachbarn am Dienstag gegen 19.30 Uhr um Ruhe bitten und gingen deshalb zu der gegenüberliegenden Wohnung. Der 62-Jährige öffnete zwar, hielt dabei aber ein Messer in der Hand und bedrohte die beiden Männer mit Worten. Dann ging er zurück in seine Wohnung.