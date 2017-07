Polizeibericht Beeskow vom 13.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (moz) Groß Muckrow/Treppeln (MOZ) Dienstagnachmittag hat sich auf der Landesstraße zwischen Kieselwitz und der L43 ein Verkehrsunfall ereignet. Der 71-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Straße von Kieselwitz aus kommend in Richtung Einmündung, um dort nach rechts in Richtung Groß Muckrow abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er geradeaus und kollidierte auf der Straße mit einem Pkw Ford. Beide Fahrzeugfahrer und eine Beifahrerin des Pkw Skoda erlitten bei dem Unfall Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.