Ideen kontra Monotonie

Potsdam (MOZ) Die Seele wird vom Pflastertreten krumm. Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine Seele um. Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden." So beschrieb einst Erich Kästner in seinem Gedicht "Die Wälder schweigen" die Wirkung von Bäumen und Grün auf den Menschen: Im Gegensatz zum tristen Stadtleben macht die Natur den Menschen gesund und bietet ihm eine große Vielfalt ebenso wie Geborgenheit und Freiheit.

Nichtsdestotrotz zieht es immer mehr Menschen in Ballungsräume - sei es wegen der Arbeit, dem Nachtleben oder der besseren Infrastruktur. Die Monotonie des Stadtlebens wird dafür gerne in Kauf genommen, selbst wenn in hochverdichteten Innenstädten nur begrünte Balkonkästen, einzelne Bäume oder Beete für Abwechslung sorgen und Natur erlebbar machen.

Umso mehr sind Ideen gefragt, wie Grün- und Freiflächen in Städten so gestaltet werden können, dass sie willkommener Treffpunkt für einen Plausch auf der Parkbank, Sport oder ein Picknick sind. Und zwar erst recht, weil die grünen Lungen auch eine wichtige Klimafunktion haben. Harriet Stürmer