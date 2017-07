Dampflok per Lkw-Fracht

artikel-ansicht/dg/0/

Gramzow (MOZ) Erstmals nach 25 Jahren soll auf dem Gramzower Bahnhof wieder eine echte Dampflok fahren. Aus Anlass des großen Festes am 29. und 30. Juli zum 25. Geburtstag des Eisenbahnmuseums wird dazu extra eine original erhaltene Feldbahnlok mit Kran und Lastwagen aus dem befreundeten Ziegeleimuseum Mildenberg (Oberhavel) geholt. Die transportiert dort zu besonderen Besuchertagen die Gäste in Feldbahnloren durch die Gegend. "Wir haben uns gedacht, dass es auch für unseren Geburtstag ein besonderes Ereignis ist", so der Gramzower Museumsdirektor Dieter Engel.