"Wir stehen Gewehr bei Fuß"

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Die Landebahn ist 2400 Meter lang und gut erhalten. Urlaubsflieger können hier starten, sogar ein 24-Stunden-Betrieb ist möglich. Der traditionsreiche Flugplatz Neuhardenberg hat fast alles, was ein Airport braucht, mit dem der BER in einigen Jahren entlastet werden könnte. Wenn die Politik das will.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588669/

Etwas merkwürdig sieht es aus, wenn man sich von oben mit einem Kleinflugzeug nähert. Ein Meer von Solaranlagen und in der Mitte die Landebahn - willkommen in Neuhardenberg! Seit 1934 starten hier Flugzeuge, in der DDR Regierungsflughafen, nach 1990 von der Bundeswehr genutzt und dann privatisiert. Ryanair wollte rund um die Jahrtausendwende etwas Großes aufbauen, aber das Land machte einen Strich durch die Rechnung.

Den BER in Schönefeld und sonst nichts sollte es geben. Deshalb die Solaranlagen in Neuhardenberg. Aber die Landebahn haben sie erhalten für den Fall der Fälle - lang genug für Standard-Chartermaschinen wie eine Boeing 737 oder einen Airbus A320. Einmalig in Brandenburg jenseits von Tegel und Schönefeld.

Da der BER nach einer eventuellen Eröffnung und der damit verbundenen Schließung von Tegel sofort an seine Kapazitätsgrenzen stoßen würde, stellt sich die Frage nach möglichen Satelliten-Standorten des BER neu. Zumindest für Experten wie den Flughafenplaner Dieter Faulenbach, der jüngst im Landtag an Politik und Flughafenführung appellierte, Plätze in Eberswalde, Cottbus oder eben Neuhardenberg zu ertüchtigen, "um das nächste Desaster zu verhindern".

Während Eberswalde und Cottbus derzeit über keine ausreichende Landebahn verfügen, hat Neuhardenberg seine Tauglichkeit als Aushilfe für die Großen erwiesen, nämlich am Tag des Finales in der Fußball-Champions-League 2015, als nach dem Schlusspfiff im Berliner Olympiastadion Zehntausende Fans ausgeflogen wurden.

"Das war quasi eine Simulation von Tag eins nach Eröffnung des BER", sagt Uwe Hädicke, der Bevollmächtigte des dänischen Flugplatz-Betreibers in Neuhardenberg. "Die ganze Nacht durch sind von hier Maschinen mit Fußballfans gestartet, weil es zu viele waren für Schönefeld und Tegel."

Hädicke wünscht sich, dass die Länder ihre Blockadehaltung aufgeben. Etwa wenn Maschinen wegen Unwetter oder einer Verspätung nicht in Berlin landen können, sei es doch besser, die Passagiere in Neuhardenberg von Bord zu lassen als in Hannover oder Prag, argumentiert er. Auch das Reparieren und Parken von Maschinen in Neuhardenberg ergebe Sinn, genauso wie die Verlagerung von Geschäftsflügen. "Wir sind bereit, stehen Gewehr bei Fuß", betont Hädicke.

Investitionen von rund zehn Millionen Euro in die Infrastruktur vorausgesetzt, könne man einem überlasteten BER zwei bis vier Millionen Fluggäste abnehmen, so Hädicke. "Aber es muss politisch gewollt sein." Er freut sich, dass der damalige Berliner Flughafenchef Hartmut Mehdorn dazu eine Diskussion gestartet hat. Unter dem Motto "Fly BB" holte er Flugplatzbetreiber in der Region an einen Tisch mit dem BER, um gemeinsame Ziele auszuloten. Auch von Mehdorns Nachfolger Karsten Mühlenfeld kann Hädicke wohlwollende Briefe vorlegen, was eine Entwicklung von Neuhardenberg betrifft. Wie der aktuelle Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup zu "Fly BB" steht, ist offen. Auf der Startseite des entsprechenden Online-Portals grüßt auf jeden Fall noch der im März geschasste Mühlenfeld.

Für Neuhardenberg dürfte sprechen, dass am westlichen wie am östlichen Ende der Landebahn kaum Siedlungen liegen, sich die Zahl der Lärmbetroffenen also in Grenzen hält. Außerdem steht die Region zu dem möglichen Wirtschaftsmotor. "Hier ziehen alle an einem Strang", versichert Landrat Gernot Schmidt (SPD). Er hoffe, dass "Fly BB" der Politik Angebote machen könne, wie es in Neuhardenberg oder auch in Strausberg vorangehen könne. "Wir wollen es", betont Neuhardenbergs Vize-Bürgermeister Dietmar Zimmermann. "Es gibt das politische Bekenntnis der Gemeinde und den Willen einer Mehrheit der Bürger, dass der Flugplatz entwickelt wird."