Sorge um Meng Mengs Gang

Während Panda-Männchen Jiao Qing weiter entspannt auf seinem Holz-Thron Bambus-Stangen knabbert, scheint das Weibchen von innerer Unruhe geplagt. Hinter der großen Scheibe ihres Innengeheges sieht man das Panda-Weibchen in den letzten Tagen immer wieder scheinbar ziellos umherstreifen. Ihre Runden dreht sie dabei ohne ersichtlichen Grund vermehrt im Rückwärtsgang. Während der unnatürlich wirkenden Bewegung schlackert der Kopf hin und her, manchmal wendet sich Meng Meng erst wieder um, wenn sie mit dem Hinterteil an der Scheibe angedockt hat, hinter der die Zoobesucher ihre Handykameras auf sie richten.

Während der Zoo selbst die Verhaltensauffälligkeiten als Marotte abtut, vermuten Tierschützer und Berliner Boulevardblätter eine Angststörung. "Ist Meng Meng plemplem?", titelte die Bild-Zeitung. Der Zoo reagierte umgehend mit einer längeren Presseerklärung. "Es besteht kein Grund zur Sorge, Meng Meng geht es gut", stellt Zoodirektor Andreas Knieriem klar. Das vierjährige Tier zeige einen gesunden Appetit und normales Schlafverhalten, was für eine stabile psychische Gesundheit spräche. "Wir wünschen uns dennoch, dass diese Marotte etwas nachlässt. Wir werden ihr Verhalten wissenschaftlich untersuchen und nehmen dazu die Unterstützung von externen Experten in Anspruch."

Eine von ihnen ist Janina Zahmel vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW). Die Biologin wird sich Meng Meng in den nächsten Tagen genauer anschauen. "Sie ist ja noch in der Eingewöhnungsphase. Deshalb sollte man dieses Problem nicht überbewerten, aber dennoch ernstnehmen", sagt die Wissenschaftlerin. Der Rückwärtsgang gehöre zu Verhaltensauffälligkeiten bei Bären in Gefangenschaft. "Das kennt man eigentlich aus der engen, quälenden Käfighaltung."

Nun gilt das 5000-Quadratmeter-Gehege der beiden Neu-Berliner als vergleichsweise groß und mit seinem Klettergarten als besonders komfortabel. Zudem sei Meng Mengs komische Angewohnheit erstmals schon während der Quarantänezeit in China beobachtet worden, heißt es aus dem Berliner Zoo. Derzeit tragen noch die mitgereisten chinesischen Pfleger die Hauptverantwortung für die beiden Pandas. Doch sie sind dabei, die Betreuung mehr und mehr an die Berliner Kollegen zu übergeben.

Gemeinsam mit den Experten aus dem Leibniz-Institut wolle das deutsch-chinesische Team nun einen Plan entwickeln, wie man der Panda-Marotte zukünftig begegnen kann. "Helfen könnten vielleicht mehr Beschäftigungsmöglichkeiten", vermutet Janina Zahmel, die Anfang des Jahrtausends auch die Panda-Bären Yan Yan und Bao Bao betreut hat. Um Meng Meng Abwechslung zu bieten, wären Gegenstände mit besonderen Gerüchen gut, die sie untersuchen kann. Futter könnte man zum Beispiel extra verpacken oder verstecken. "In der freien Natur müssen die Tiere weitere Strecken zurücklegen, um an den nahrhaftesten Bambus zu gelangen. Im Zoo wird er einfach angeliefert", erklärt die Wildtierexpertin.

"Normalerweise dauert es eine Weile, bis Bären, Tiger oder Elefanten aufgrund von Enge und Unterbeschäftigung Verhaltensstörungen entwickeln", sagt dagegen Peter Höffner von der Tierschutzorganisation Peta. "Dass die unnatürlichen Bewegungen bei Meng Meng so plötzlich aufgetreten sind, spräche eher für eine Angststörung, ausgelöst durch ein Trauma, vielleicht während des Transports", vermutet der Referent für Zoo- und Zirkustiere. Auch der plötzliche Rummel um die beiden in Deutschland derzeit einzigartigen Tiere könnte bei Meng Meng Stress ausgelöst haben.