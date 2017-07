artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Am Ende standen im Kreistag fast alle auf und applaudierten. Der Beifall galt dem ungewohnt emotionalen Auftritt von Ludger Weskamp und den Einsatzkräften, vor die sich der Landrat demonstrativ gestellt hatte.

Das Bild ist gewollt: Landrat Ludger Weskamp (SPD) hat sich am Mittwoch demonstrativ vor seine Einsatzkräfte gestellt. Anschließend wird Weskamp ungewohnt emotional und wehrt sich gegen Vorwürfe, die Leegebrucher allein gelassen zu haben © Burkhard Keeve/OGA

So hatten die Abgeordneten den Verwaltungschef noch nicht erlebt. Am Mittwoch verschaffte sich Ludger Weskamp Luft. Der Dauereinsatz der vergangenen Tage für die Betroffenen des Jahrhundertregens hat deutliche Spuren bei Oberhavels Landrat hinterlassen. Darüber beklagt sich Weskamp aber nicht. Vielmehr hebt er immer wieder die hohe Einsatzbereitschaft aller Helfer hervor.

Was ihn aber getroffen hat, sind die wiederholten Angriffe und Vorwürfe gegen ihn, dass er die notleidenden Menschen in Leegebruch im Stich gelassen habe. Vor allem über die Sozialen Medien wie Facebook hagelte es Kritik. "Das lässt mich nicht unberührt", sagte Weskamp am Mittwoch dem versammelten Kreistag. Er stellte klar: "Wir haben alles getan, alles angefordert und alles eingesetzt." Stellvertretend für alle 1 259 Einsatzkräfte hatte Weskamp kurz vor seiner Rede einer Reihe von Helferinnen und Helfern persönlich gedankt. Sie standen hinter ihm beziehungsweise Weskamp vor ihnen. Angespannt und mit belegter Stimme spricht der Landrat dann von Dankbarkeit und Stolz auf alle Einsatzkräfte, bevor er Richtung Leegebruch austeilt, ohne die Gemeinde und die Verantwortlichen persönlich zu benennen. Unter anderem betonte Weskamp: "Ich bin menschlich enttäuscht, dass ein amtierender Bürgermeister es nicht geschafft hat, sich zu bedanken". Außerdem "schäme" er sich für einige Medienberichte und stellte klar: "Wir haben die Leegebrucher nie allein gelassen." Von Freitag bis Dienstag sei er jeden Tag vor Ort gewesen. "Es ist auch Aufgabe der Gemeinde, vor Ort zu sein."

Sein Auftritt löste unterschiedliche Reaktionen bei den Abgeordneten aus. Elke Bär von den Linken sprach von einem nach wie vor bestehenden "hohen Redebedarf" bei den Leegebruchern. Und genau wie Bär sagte auch der CDU-Vorsitzende Frank Bommert, "dass Schuldzuweisungen nichts bringen". Uwe Klein (SPD) gefiel es nicht, dass immer nur von Leegebruch die Rede ist, "auch andere Teile des Landkreises" seien betroffen. Dem stimmte sein Oranienburger Parteigenosse Dirk Blettermann zu. "In meinem Keller stand 1,80 Meter hoch Wasser. Ich habe bis heute damit zu tun." Allerdings könne er den "emotionalen Ausbruch" des Landrats nachvollziehen. "Du hast mir aus vollem Herzen gesprochen". Lukas Lüdtke (Linke) vermisste einen "kleinen Funken Selbstkritik" beim Landrat und Michael Ney (CDU) prangerte die "Vollkasko-Gesellschaft" an. Der Kreis habe mehr getan, als er tun müsse. Jeder sei selbst verantwortlich. Man solle nicht immer rufen: "Der Staat soll's machen."