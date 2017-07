artikel-ansicht/dg/0/

Martin Rother beschreibt, wie sehr die Ausnahmesituation den Menschen an die Nerven ging. Bis heute sei es oft wichtig, den Geschädigten einfach zuzuhören sagt der amtierende Bürgermeister. "Noch immer müssen einige Leegebrucher ihre Keller auspumpen", sagt Rother. Die, die es am härtesten getroffen hat, müssen komplette Wohnetagen erneuern. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis alle Schäden beziffert sind.

Rother ist zugleich überwältigt von der Hilfsbereitschaft. "Ich war mächtig beeindruckt. Das hat mich manchmal sprachlos gemacht." Hilfe kam aus dem Ort und sogar von weit her. Auf das Spendenkonto der Gemeinde gingen bislang 35 000 Euro privater Spenden ein. Ein unabhängiges Gremium soll unbürokratisch über die Vergabe entscheiden. In der Gemeindevertretung wurde am Donnerstagabend dazu ein fraktionsübergreifender Antrag eingebracht.

Bis heute Abend will das Unternehmen OWG zusammen mit den Firmen, von denen sie in den vergangenen zwei Wochen unterstützt wurde, den Normalfall bei der Abwasserentsorgung erreichen, sagte Rother. Probleme bereiteten Abwasserschächte mit elektronischer Steuerung, die bei Feuchtigkeit ausfallen. Vor einer Woche hatte erneuter Regen die Arbeiten zurückgeworfen. Der starke Regen von Mittwoch verursachte zum Glück keine weiteren Rückschritte, sagte Rother.

Auch die Feuerwehr musste nicht erneut ausrücken. Den Freiwilligen Wehrleuten blieb am Donnerstag Zeit, sich bei den Unterstützern zu bedanken. 49 Löschzüge und Feuerwehren kamen in den vergangenen Tagen in Leegebruch zum Einsatz. Außerdem galt der Dank dem Kreisfeuerwehrverband und dem Feuerwehrtechnischen Zentrum Gransee, 15 Ortsverbänden des THW, dem DRK und der Johanniter-Unfallhilfe sowie Eon-Edis, dem Bauhof Leegebruch, OWA und AWU, Polizei und ADAC. Zudem bedankten sich die Feuerwehrleute bei den vielen freiwilligen Helfern aus dem Ort sowie bei denen, die extra angereist waren.

"Das waren wirklich harte Tage", hieß es gestern bei der Leegebrucher Feuerwehr, die weiterhin in Alarmbereitschaft ist. An vier Stellen finden weiterhin Pegelmessungen entlang der Muhre statt. "Der Wasserstand sinkt sehr langsam, aber stetig", sagte Martin Rother. Beim Regen am Mittwoch habe es einen Anstieg um lediglich einen Zentimeter gegeben. "Das war nichts im Vergleich zum vergangenen Freitag", so Rother.

Eine erste Konsequenz zieht der Verwaltungschef aus dem Jahrhundertregen: "Wir müssen besser vorbereitet sein, um nicht 14 Tage lang mit den Folgen beschäftigt zu sein", sagte er. Rother erklärte aber auch, dass ein Generalentwässerungsplan für Leegebruch bereits vor anderthalb Jahren beschlossen worden sei. Seit Januar arbeitet ein Planungsbüro an der ersten Stufe, einem Regenentwässerungskonzept.

Die bereits erlangten Erkenntnisse der Planer hätten früh geholfen, beispielsweise bei der Öffnung der Brücke über den Hauptgraben an der Gartensiedlung und bei der Begrenzung des Wasserzulaufs von Norden, sagte Rother. Auf ein Jahrhundertereignis wie den Regen vom 29. Juni könne man sich aber nicht ausreichend vorbereiten. Die Planer gingen bei ihren Berechnungen von einem einmaligen Großereignis innerhalb von 100 Jahren aus. Dabei nennen sie eine Regenmenge von 100 Litern pro Quadratmeter, die innerhalb von 24 Stunden fällt. In Leegebruch wurden 250 Liter Regen innerhalb von zwölf Stunden gemessen. Kein Regenwasserleitungssystem könne so gebaut werden, dass bei einem solchen Starkregen nicht Straßen überflutet werden, so Rother.

So bleibt in Leegebruch die Ungewissheit. Ruhig schlafen kann in der Gemeinde kaum jemand, solange das Grundwasser hochsteht und nicht alle Keller trocken sind. Die Leute würden sich bangen Blickes ansehen, wenn nur ein einziger Tropfen Regen fällt, sagt Rother.