Ministerin weiht Kahn ein

Lieberose (MOZ) Am Donnerstag hat das DRK-Familienzentrum FiZ in Lieberose zum traditionellen Hafenfest eingeladen. Höhepunkt war die feierliche Übergabe und Weihe des neuen Spreewaldkahns durch die Brandenburger Arbeits- und Sozialministerin Diana Golze.

Rund 160 Gäste genossen am Donnerstag bei sonnigem Wetter ein entspanntes Hafenfest im Hof des Lieberoser Begegnungszentrums FiZ. Bei Kaffee und Kuchen und umrahmt von alten Schlagern vom DJ und dem singenden Akkordeonspieler Eberhard Wieder beklatschten die Besucher verschiedene Tanzvorführungen. Zu erleben waren die Seniorentanzgruppe aus Lieberose und Straupitz sowie die vom DRK Lübbenau, die Krügersdorfer Tanzmäuse und eine Sitztanzgruppe.

Viele Anekdoten wurden ausgetauscht. So auch jene vom 5. September 2015. Damals mussten die Mitarbeiter und Gäste des FiZ mit Entsetzen feststellen, dass der geliebte Spreewaldkahn "Liebe Rose", der 2007 von der damaligen brandenburgischen Sozialministerin Dagmar Ziegler (SPD) eingeweiht worden war, offenbar von Dieben entwendet wurde. In den Jahren von 2007 bis 2015 war der Kahn integraler Bestandteil der Hafenfeste und anderer Veranstaltungen gewesen. Oft stakte Günter Bramburger das Gefährt durch die Fließe im Schlosspark. Egal, ob Senioren oder Kinder der örtlichen Kita Spatzennest: Alle liebten das urige Gefährt. In vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit hatten die Mitglieder des DRK-Ortsverbands und viele Lieberoser die zum Gelände des Familienzentrums gehörende Anlegestelle zu einem kleinen Hafen ausgebaut. Dank des Engagements vieler Helfer, Spender und mit Unterstützung durch Lottomittel konnte ein neuer Kahn beschafft werden. Die Kahntaufe nahm am Donnerstag die Sozialministerin des Landes Brandenburg, Diana Golze (Linke), vor. Das Wasserfahrzeug wurde auf den Namen Luboraz (sorbisch für Lieberose) getauft. Die Ministerin Diana Golze, Amtsdirektor Bernd Boschan sowie Christina Dahlitz, Sylvia Lehmann, Harald-Albert Swik und Christina Schmidt vom DRK nahmen auf den neuen Sitzkissen Platz, die der 88-jährige Sattler Günter Bramburger ehrenamtlich hergestellt hatte. Den Stoff sponserte die ehemalige FiZ-Chefin Christina Schmidt.

Vor der Bootstaufe betonte Diana Golze: "Bei dem Antrag haben wir sofort Lottomittel genehmigt. Dieser Kahn musste wiederbeschafft werden". Das sah auch FiZ-Leiterin Christina Dahlitz so und lobte ihre Vorgängerin Christina Schmidt für deren Bemühungen um den Kahn: "Wenn sie sich in etwas verbissen hat, dann klappt das auch".