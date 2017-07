Beschluss nach heftiger Debatte

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Stadtverordnetenversammlung von Beeskow hat den Ausbau der Feldstaße in Bornow beschlossen. Der Entscheidung ging eine hitzige Debatte über den Status der Straße und, davon abgeleitet, über die Höhe der Bürgerbeteiligung und künftige Nutzung der Straße voraus. Der Disput zeigte sich auch im Abstimmungsergebnis: Den 12 Ja-Stimmen standen sieben Neins gegenüber: So viele Ablehnungen gibt es selten bei Beschlüssen im Beeskower Stadtparlament.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588677/

Eigentlich ging es nur um den Ausbau des Abschnitts von der Bundesstraße bis zur Straßenmeisterei. Doch in den Debattenbeiträgen wurde thematisiert, was mit dem Rest der Straße, die bis Kohlsdorf führt, werden soll. Da die Straße nach der Beschlussvorlage als Anwohnerstraße eingestuft ist (die Quote der Bürgerbeteiligung ist in in diesem Falle höher, als bei einer Durchgangsstraße), muss sie nach dem Ausbau vor Durchgangsverkehr geschützt werden. Setzt man Poller an die Anschlussstellen? Wie ermöglicht man zu Erntezeiten den landwirtschaftlichen Verkehr? Einen emotionalen Höhepunkt der Debatte bildete die Wortmeldung eines Bürgers: Wegen einer Anwohnerstraße eine Ortsverbindung zu sperren, entspreche nicht dem Allgemeinwohl.

Der Entscheid der Stadtverordneten, die Feldstraße bis zur Straßenmeisterei auszubauen, zieht nun einen Schlussstrich unter einen Vorgang, der sich seit mittlerweile 15 Jahren hinzieht.