Potsdam (dpa) Gegner des geplanten Abrisses der Fachhochschule in Potsdam haben das Gebäude am Donnerstag besetzt. An der Fassade brachten sie Transparente wie "Besetzt" oder "Bitte stehen lassen" an.

