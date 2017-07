Falkensee 2035: Leitsätze sind nun abgestimmt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Während der Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwochabend wurde die Zukunft Falkensees erörtert.

Fraktionen und Beiräte hatten sich mit dem Entwurf eines Leitbildes beschäftigt, der als Ergebnis einer im Mai durchgeführten Fachwerkstatt entstanden war. Sie diskutierten nun Detailfragen und Änderungswünsche. Im September soll der erreichte Sachstand in zwei Bürgerveranstaltungen vorgestellt und ebenfalls debattiert werden.

Die Leitbildentwicklung ist Bestandteil des INSEK-Prozesses und spielt insofern unter anderem für die Fördermittelakquise eine wichtige Rolle.

Bereits im kleinen Kreis der Fachwerkstatt waren die von der beauftragten "complan Kommunalberatung" vorgeschlagenen Slogans und Leitsätze durch rund ein Dutzend sachkundige Einwohner, Stadtverordnete und Fraktionsmitglieder einer kritischen Prüfung unterzogen und überarbeitet worden.

Auf dieser Grundlage sollte nun die Stellungnahme des Fachausschusses erarbeitet werden.

"Wir sollten dabei nicht um jedes Wort feilschen, sondern politische Vorgaben formulieren", warb Ausschussvorsitzender Hans-Peter Pohl für eine zielorientierte Debatte, damit im Herbst die Projektebene beleuchtet werden kann.

Nachdem Reihenfolge und Gewichtung der einzelnen Punkte erörtert worden war, stand für den ersten Leitsatz fest:"Falkensee soll auch im Jahr 2035 ein Ort zum Leben und Arbeiten sein." Konkret bedeutet dies, dass "Falkensee sein Wachstum verträglich gestaltet und ein Zuhause für Menschen aus aller Welt bietet. Die vorhandenen Siedlungsstrukturen mit ihren unterschiedlichen Bauweisen bleiben erhalten und werden weiter gefestigt. Attraktive Angebote für unterschiedliche Wohnbedürfnisse werden in integrierten Lagen behutsam entwickelt, das breite Angebot an Freizeit- und Bildungseinrichtungen für unterschiedliche Bedürfnisse weiter ausgebaut. Zukunftsfähige, technische, soziale und grüne Infrastrukturen prägen die Quartiere. Falkensee stärkt die ansässige Wirtschaft und fördert die Ansiedlung von wohnverträglichem Gewerbe. Falkensee verbindet, integriert und baut Barrieren ab." "Die Herausforderung besteht darin, die Aussagen allgemein zu halten, ohne dabei jedoch oberflächlich zu klingen", betonte "complan"-Geschäftsführer Matthias von Popowski. Die regionale Lage der Stadt Falkensee als "Tor zum Havelland und Berlin" wird im zweiten Leitsatz des Entwurfs beleuchtet. Hierzu gab es wenig Änderungsvorschläge. Falkensee profitiere von der unmittelbaren Nachbarschaft zur Metropole Berlin und gestalte sie aktiv mit, die Nähe zur Landeshauptstadt Potsdam werde als Chance genutzt, die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden intensiviert.

Einigung wurde auch für den dritten Leitsatz erzielt, der die Entwicklung des Stadtzentrums von Falkensee sowie seiner Quartiere zum Inhalt hat. In Details verlor sich vorübergehend die Diskussion zum vierten Leitsatz des Entwurfs, der auf den grünen Charakter der Stadt eingeht. "Freiräume" oder "Freiflächen", Gesundheit und Klimaschutz werden "groß geschrieben" oder "gefördert" - so mancher verhaspelte sich im Laufe seines Wortbeitrags. Klare Abstimmungsergebnisse wurden in Sachen Innovationen und Förderung des Miteinander der Menschen erzielt.Auch für ein Bürgervotum zum Thema "Slogan" sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig aus. Ähnlich wie im Verfahren zur Stadthalle soll nach Vorstellung von Bürgermeister Heiko Müller (SPD) auf der Basis von drei konkreten Vorschlägen zu gegebener Zeit ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung eingeholt werden. Möglich wäre etwa "Falkensee 2035 - natürlich stark!" oder "Falkensee 2035 - dynamisch, naturnah und urban".