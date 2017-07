400 neue Bücher für die Ferien

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit 213Anmeldungen beginnt der Sommerleseclub in der Bibliothek in diesem Jahr mit so vielen Kindern wie nie. Damit auch alle etwas zu lesen haben, wurden bereits Bücher nachgeordert. Bis zum 14. September haben Teilnehmer Zeit, sich in mindestens drei zu vertiefen.

Freut sich auf viele spannende Geschichten: Der 14-jährige Luis Wambeck war einer der ersten, die beim Start des Sommerleseclubs am Donnerstag durch die Bücherregale der Bibliothek stöberten.

"Hat jemand einen Stift?" Aufgeregt eilt Karl Zirwes von einem Mitschüler zum nächsten, in der Hand hält der 14-Jährige ein Buch. "Die drei ??? und der schwarze Tag", steht darauf, ein grüner runder Aufkleber auf dem Buchrücken verrät, dass es zum Sommerleseclub (SLC) gehört. Den gesuchten Stift findet Karl an der Bibliotheks-Information, er füllt das SLC-Anmeldeformular aus und überreicht es Mitarbeiterin Martina Taistra.

Sich so wie der 14-Jährige bis zum Start des Sommerleseclubs am Donnerstag gedulden - das wollten die wenigsten Fürstenwalder Kinder. "Wir hatten vorab schon 213 Anmeldungen", sagt Franziska Horváth. Sie betreut den SLC in der Bibliothek, erstmals blickt sie ein wenig besorgt auf die kommenden Wochen. "Ich habe Angst, dass die Bücher nicht reichen."

360 neue SLC-Bücher stehen im Eingangsbereich in Regalen, kleine Schilder geben Altersempfehlungen. Franziska Horváth hat wegen der vielen Anmeldungen bereits nachgeordert: noch einmal 40 Bücher, finanziert nicht wie die anderen durch die Firma Bonava, sondern aus Eigenmitteln der Bibliothek.

Während Martina Taistra für den 14-jährigen Karl ein kleines Heftchen ausfüllt - das Logbuch, in dem er als SLC-Teilnehmer seine gelesenen Bücher vermerkt, wartet der Achtklässler inmitten seiner Mitschüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Tivoli-Saal eine Etage tiefer. Die Berliner Jugendbuchautorin Claudia Kühn liest dort Passagen aus ihrem Buch "Strom auf der Tapete": "Der Sound der großen weiten Welt. Ich höre nicht wirklich hin" und "Im Grunde ist alles ganz normal. Eigentlich" sind Sätze daraus.

Zwei Wochen haben die SLC-Teilnehmer Zeit, dann müssen sie das entliehene Buch zurückbringen. Ob sie es dann tatsächlich gelesen haben, darüber entscheiden Ehrenamtliche: Senioren und Schüler.

Einen Tag vor der Eröffnung des SLC sitzen zwölf Geschwister-Scholl-Gymnasiasten im Atelier der Kulturfabrik; Franziska Horváth erklärt ihnen, wie sie bei der Lese-Abfrage vorgehen. "Es gibt Kinder, die erzählen viel und gerne, und es gibt die Schüchternen. Bei ihnen ist Fingerspitzengefühl gefragt, um sie nicht zu verschrecken." Drei, vier Fragen zum Inhalt würden reichen, um herauszubekommen, ob ein Kind das Buch tatsächlich gelesen hat - nur dann bekommt sein Logbuch einen Stempel.

Pascal Böhm hat vor vielen Jahren selbst am SLC teilgenommen und innerhalb von neun Wochen acht Bücher gelesen. Das ist ein Grund, weshalb er insgesamt dreimal jeweils für zwei Stunden in die Rolle des Abfragenden schlüpfen möchte. Ein anderer sind 15 Punkte. "Wir bekommen dafür eine Eins in Deutsch", erklärt die 17-Jährige Rosalie Engel.

Franziska Horváth kennt ihre Pappenheimer - jene Kinder, die Jahr für Jahr beim SLC mitmachen und rekordverdächtige 30 Bücher lesen. Aber darauf komme es nicht an: "Der SLC soll Spaß machen und bei den Kindern die Lust am Lesen wecken", findet sie.