Radlerin schwer verletzt

Fürstenwalde (MOZ) Eine Radfahrerin wurde am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr, bei einem Unfall in der August-Bebel-Straße schwer verletzt. Die 23-Jährige befuhr den linksseitigen Radweg aus Richtung Spreebrücke und überquerte die August-Bebel-Straße, um in die Rauener Straße einzubiegen. Dort stieß sie mit einem Skoda zusammen, der von der Rauener Straße nach rechts abbog, teilte die Polizei mit.