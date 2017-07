Zehn Wege werden saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Marode Gehwege gibt es in Schöneiche an allen Ecken und Enden. Um die Situation zu verbessern, hat die Verwaltung eine Sanierungsliste erstellt, die, geordnet nach Prioritäten, Stück für Stück abgearbeitet werden soll. Die Gemeindevertreter stimmten dem Papier am Mittwoch zu.

Obwohl die Liste (siehe Kasten) in den Ausschüssen ausführlich diskutiert und im Wesentlichen für gut befunden worden war, gab es in der Gemeindevertretung noch einmal eine längere Debatte mit Änderungsanträgen. Lutz Kumlehn (BBS/FDP) ärgerte das. "Sind alle noch da?", fragte er mittendrin empört in die Runde. "90 Prozent unserer Gehwege sind sanierungsbedürftig und wir reden schon wieder über Priorisierungen. Fangen wir doch erst einmal an", sagte er.

Kumlehn bezog sich auf die Änderungsanträge seiner Vorredner. Die Linke hatte beantragt, den östlichen Teil des Gehwegs an der Prager Straße nicht nur zwischen Kieferndamm und Potsdamer Straße, sondern bis zur Ulmer Straße zu sanieren. Außerdem wollte die Fraktion den Weg an der Berliner Straße früher gemacht und von der siebten auf die vierte Position vorgezogen haben. Martin Berlin (BBS/FDP) hatte beantragt, die Lücke im Gehwege-System zwischen Eggersdorfer Straße und Stegeweg zu schließen, "um mobilitätseingeschränkten Bürgern ein besseres Erreichen des Ortszentrums zu ermöglichen" - und diesen Punkt zwischen Priorität vier und fünf einzugliedern. Andreas Ritter (UBS) schließlich war aufgefallen, "dass Fichtenau in der Liste fehlt". Er beantragte deswegen, den Bereich östlich der Geschwister-Scholl-Straße im Süden des Ortsteils mit zu integrieren. Fraktionskollege Philip Zeschmann pflichtete ihm bei. "Dass Fichtenau nicht auftaucht, ist nicht hinnehmbar", sagte er.

Ähnlich wie Lutz Kumlehn wunderte sich auch Hans-Joachim Hutfilz (SPD) über die teils detaillierten Änderungsanträge. "Die Geschwister-Scholl-Straße war auch schon im Umweltausschuss Thema. Nur hat der Ausschuss sich nicht positioniert, weil er nicht wusste, wo er diese Maßnahme eingliedern sollte", erklärte Hutfilz. Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) appellierte an die Gemeindevertreter, Änderungsvorschläge für die Liste doch bitte erst nach der Maßnahme vier (Verbindungsweg Dorfaue/Stegeweg/Schöneicher Straße) einzuordnen. "Im Bereich dieser Maßnahme ziehen schon bald eine ganze Menge Menschen hin, dort werden die Wege schnell genutzt werden, auch wenn sie noch gar nicht vorhanden sind."

Alle Änderungsanträge wurden abgelehnt. In der Gesamtbeschlussvorlage tauschten die Rüdersdorfer und die Steinstraße die Plätze zwei und drei, so wie in den Ausschüssen gefordert. Das Papier wurde bei drei Enthaltungen und keinem Nein beschlossen. Die Maßnahmen sollen ab sofort, und je nach Haushaltslage auch mal mehr als eine pro Jahr, umgesetzt werden.

Die Liste:

¦ Prager Straße (Ostseite, Kieferndamm bis Potsdamer Straße und Teil Watenstädter Straße; 177 000 Euro)

¦ Steinstraße (Westseite, Kieferndamm bis Am Rosengarten; 59 000 Euro)

¦ Rüdersdorfer Straße (Westseite, Schöneicher Straße bis Hausnr. 48; 114 000 Euro)

¦ Verbind. Dorfaue/Stegeweg/Schöneicher Str.; 53 000 Euro

¦ Hohes Feld (Ostseite, Pestalozzistraße bis Ende Bebauung; 204 000 Euro)

¦ Pyramidenplatz (25 000 Euro)

¦ Berliner Straße (Südseite, Rüdersdorfer Straße bis Heuweg; 180 000 Euro)

¦ Lindenstraße (Süden, Ahorn- bis Waldstraße; 70 000 Euro)

¦ Bunzelweg (Süden, Platanenstraße bis Rahnsdorfer Straße; 42 000 Euro)

¦ Am Goethepark (Osten, Richtg. Puschkinstr.; 6000 Euro)