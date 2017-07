Museumsbesuch wird teurer

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Besuch der drei Abteilungen des städtischen Museums wird demnächst teurer. Die Stadtverordneten haben jüngst in ihrer Sitzung einer entsprechenden Änderung der Entgeltordnung ohne Diskussion zugestimmt. Die moderaten Erhöhungen, wie es die Stadtverwaltung ausdrückt, orientieren sich an den Vorschlägen der Kulturstättenkonzeption.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588689/

Ein Besuch kostet bald mehr: Unter anderem für den Museums-Standort in der Löwenstraße kostet der Eintritt bald mehr.

Ein Besuch kostet bald mehr: Unter anderem für den Museums-Standort in der Löwenstraße kostet der Eintritt bald mehr. © MOZ/Stefan Lötsch

Die größte Änderung wird es mittwochs geben. Denn bisher ist der Eintritt an diesem Tag frei. In der neuen Entgeltordnung wird das gestrichen, nun muss auch mittwochs der reguläre Eintrittspreis gezahlt werden. Hartmut Preuß, Leiter des städtischen Museums, hatte dazu auf eine Frage in einem Ausschuss ausgeführt, dass im Schnitt 30 Prozent der jährlichen Besucher den eintrittsfreien Tag genutzt haben.

Künftig wird für die drei Abteilungen des Museums - Stadtgeschichte, Galerie sowie Feuerwehr- und Technikmuseum - ein Eintritt von drei Euro erhoben, ein Euro mehr als bisher. Der ermäßigte Eintritt steigt um 50 Cent auf 1,50 Euro. Die Familienkarte, die ab drei Personen mit mindestens einem Kind gilt, kosten künftig fünf Euro, zuvor waren es vier Euro.

Deutlich sind die Steigerungen bei Eintritten für Sonderausstellungen. Die Spanne für die Eintrittspreise liegt nach der nun beschlossenen Entgeltordnung zwischen 3,50 und acht Euro, bisher lag die Spanne zwischen 2,50 und vier Euro. Für eine Führung durch das Museum müssen künftig 1,50 Euro pro Person entrichtet werden. Bisher wurden pauschal 15 Euro genommen. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass Gruppen meistens aus mehr als 15 Personen bestehen.

Ebenfalls angepasst wurde die Gebührenordnung für das städtische Archiv. In diesem Fall hat die Neukalkulation dazu geführt, dass für Leistungen des Archivs mehr gezahlt werden muss. Wer zum Beispiel Archivgut, Bücher und Sammlungen im Stadtarchiv nutzen will, muss für den Verwaltungsaufwand, der zum Beispiel für die Bereitstellung der Medien erforderlich ist, künftig je angefangene Viertelstunde 11,38 Euro zahlen, bisher lag die Gebühr bei 10,87 Euro. Gleiches gilt, wenn man schriftliche Auskünfte haben will.