Tintenpanne am ersten Tag

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588691/

Gemeldet hat sich Karin Lehmann, die ihren ersten Schultag in Arensdorf selbst nach mehr als 50 Jahren nicht vergessen hat. Schließlich erlag sie gleich einem Streich ihres Nachbarsjungen. "Ich hatte als Kind vor fast allem Angst und habe mich deshalb zu Edgar gesetzt. Wir haben immer zusammen gespielt, er war sehr frech und mutig", erzählt die Fürstenwalderin.

In der Dorfschule schrieben die Kinder damals an hölzernen Schultischen mit eingelassenem Plastikfach. "Darin stand ein Tintenfässchen. Das habe ich da zum ersten Mal gesehen", erinnert sich die heute 57-Jährige. "Edgar erzählte mir, dass man zuerst reinblasen müsse, damit es funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe ihm geglaubt", kündigt Karin Lehmann das Unheil an. "Mein ganzes Gesicht war natürlich voller Tintenspritzer und alle Kinder haben mich ausgelacht." Was damals sehr unangenehm war, nimmt die heutige Kreisvorsitzende der CDU Oder-Spree längst mit Humor.

Eine Schwarz-Weiß-Fotografie bringt auch die Erinnerungen an ihre Zuckertüte zurück: Die war so groß wie die damals Sechsjährige selbst. "Und ziemlich schwer. Ich weiß noch, dass ich sie zusammen mit der Mappe und einer Nelke für das Bild tragen sollte. Bewegen konnte ich mich damit nicht mehr", erzählt Karin Lehmann.

Ihre Familie, die natürlich bei der Einschulung dabei war, hatte sie zur Schule geschmuggelt. "Irgendwann war sie einfach da", berichtet die Fürstenwalderin. An den genauen Inhalt kann sie sich nicht mehr erinnern, nur, dass sie unten mit Socken ausgestopft war. "Und es waren ein paar Geschenke aus dem Westpaket meiner Tante drin", ist sich die 57-Jährige sicher. Die hatte nämlich auch das Kleid geschickt, das Karin Lehmann an diesem besonderen Tag trug.

Haben auch Sie noch Bilder von Ihrer Einschulung oder können eine kuriose Geschichte von ihrem ersten Schultag erzählen? Dann kontaktieren Sie uns unter 03361 590350 oder per E-Mail an fuerstenwalde-red@moz.de. Gerne können Sie auch schreiben: MOZ Lokalredaktion Fürstenwalde, Fischerstraße 2/3, 15517 Fürstenwalde, bitte mit Kontaktdaten. Wir veröffentlichen die Geschichten dann in loser Folge.