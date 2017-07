Küng-Stiftung stellt in Kyritz aus

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (MZV) Krisen, Abschottung, Waffengewalt - das zweite Jahrzehnt des 21.Jahrhunderts hat global eine bedrohliche Entwicklung genommen. Lässt sie sich aufhalten? Die Ausstellung "WeltReligionen - WeltFrieden - WeltEthos" plädiert für Zuversicht. Sie ist ab 16.Oktober in Kyritz zu sehen.

Gestaltet hat sie die Stiftung Weltethos, die untrennbar mit dem Namen des streitbaren Theologen Hans Küng verbunden ist. Normalerweise wird sie in Städten wie Hamburg, Berlin oder auch Doberlug-Kirchhain gezeigt. Dass sie auch in Ostprignitz-Ruppin zu sehen sin wird, ist Hartmut und Elke Hanke zu verdanken. Das Kyritzer Ehepaar hat sich dafür stark gemacht, dass sie im Kulti zu sehen sein wird.

"Die Ausstellung kann auf einen Blick das Verbindende freigeben", benennen sie ihre Intention. Die Religionen vereint demnach ein bestimmter Grund-Ethos, der vorstellbar machen kann, "dass die Hürde zu Weltfrieden doch niedriger ist, als uns die Mächtigen der Erde weismachen wollen", heißt es weiter.

Die Ausstellung besteht aus 15Tafeln. Acht von ihnen präsentieren Grundlagenwissen zu acht Weltreligionen: Christentum, Hinduismus, Islam, Buddhismus, Judentum, Chinesische Religionen, Sikhismus und Bahai. All diesen Glaubensrichtungen sind nach Hans Küng gemeinsame Werte eigen, die für jeden Menschen und die Welt erstrebenswert sind: Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Wahrhaftigkeit und Partnerschaft beispielsweise. Die Bedeutung der gemeinsamen ethischen Botschaften für die heutige Gesellschaft soll die Ausstellung aufzeigen.

Die Kyritzer Initiatoren sind bereits als Schulmediatoren und Mentaltrainer im Ehrenamt in Erscheinung getreten. Sie wollen mit der Ausstellung vor allem Schüler und deren Lehrer, Erzieher sowie Eltern erreichen. "Je früher die Kinder mit den Ideen der Ethik in Berührung kommen, desto richtiger ist es", so Hartmut Hanke.

Flankiert werden soll die Ausstellung mit Informationsbroschüren, die gegen einen Beitrag erworben werden können. Außerdem gibt es eine Buchausstellung zu dem Werk Hans Küngs. Offen ist, ob aus der ZDF-Sendereihe "Spurensuche" Filme gezeigt werden und ob anlässlich des 200.Geburtstags des Stifters des Bahaitums auch ein Vertreter dieser jüngsten der Weltreligionen einen Beitrag leisten kann. Gesucht werden noch Sponsoren für Materialien für die Grundschule, so Hartmut und Elke Hanke.

Mehr zu dem Thema und der Ausstellung gibt es im Internet unter www.stiftungweltethos.org.