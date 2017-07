Für guten Zweck in der Elbe geschwommen

artikel-ansicht/dg/0/

Sandau/Havelland (MOZ) Geboren im Tierkreiszeichen des Krebses, liebt Bärbel Wodtke aus dem Rathenower Ortsteil Böhne das Wasser und fühlt sich in diesem pudelwohl. Seit mehr als 50 Jahren ist die heute noch sehr aktive Schwimmerin Mitglied des TSV Chemie Premnitz. Bei nationalen und internationalen Schwimmwettkämpfen startet sie für den Nachbarverein, die SG Einheit Rathenow e.V. Am 7. Juli machte sie sich selbst ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk und startete an ihrem Ehrentag als einer von insgesamt 250 Schwimmern bei Deutschlands längster Freiwasser-Schwimmstaffel in der Elbe.

Der Start der Schwimmstaffel erfolgte am 24. Juni im sächsischen Bad Schandau und endete am Mittwoch nach 575 durchschwommenen Elbekilometern, in Geesthacht (Schleswig-Holstein). Die von den Schwimmern zurück gelegten Einzeletappen hatten eine Länge von bis zu maximal vier Kilometern. Nach dem Start in Sachsen führte die Strecke in 19 Etappen von 16 bis 47 Kilometern pro Tag durch Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein.

Begleitet wurden die Elbeschwimmer von einem kleinen Tross mit zwei Haus- und DLRG-Rettungsbooten und dem Forschungsschiff "MS Elbegrund". Von dem Schiff aus führten Wissenschaftler der TU Dresden und des KIT (Karlsruher Institut für Technologie) parallel zum Sportevent umfangreiche Untersuchungen der Elbwasserqualität durch. Nach Aussagen der mitfahrenden Fachleute wurde noch nie vorher ein deutscher Fluss auf so einer Länge so intensiv untersucht. Diese Aktion unter dem Slogan "Das Meer beginnt hier" steht im Zusammenhang mit dem Wissenschaftsjahr 2016 /17 - Meere und Ozeane. Ziel ist es, der zunehmenden Verschmutzung der Meere etwas entgegenzusetzen.

Von dem Sport- und Wissenschaftsereignis in der Elbe hatte Bärbel Wodtke bei den letzten mallorquinischen Hallenschwimmmeisterschaften in Palma de Mallorca im April des Jahres erfahren. Dort hatten anwesende deutsche Schwimmkollegen sie auf das bevorstehende Elb-Event aufmerksam gemacht. "Nachdem ich mich näher über die Aktion informiert hatte, war klar, dass ich an der Schwimmstaffel teilnehmen möchte", so die Schwimmerin, "auch das wissenschaftliche Begleitprogramm hat mich als Chemikerin, die lange im technischen Umweltschutz tätig war, gleich sehr interessiert. Ich habe bei einem Urlaub in der Bucht von Rio de Janeiro selbst erleben müssen, welche verheerenden Umweltschäden ins Meer gespülter Müll herbeiführen kann."

Ihr Schwimmabschnitt in der Elbe, den sie sich mit noch vier weiteren Damen aus Hamburg, Hannover und Xanten teilte, befand sich zwischen Arneburg und Sandau und war 12,6 Kilometer lang. Am Anlieger in Arneburg trafen die Fünf, bei bestem Wetter, auf ihre zuvor von Tangermünde heran geschwommenen Schwimmkollegen und beglückwünschten diese herzlich für ihre erbrachten Leistungen. Danach durften sie, nach der Kenntnisnahme von Verhaltens- und Sicherheitsregeln durch die begleitende Crew, die beiden Hausboote besteigen. Bald hieß es dann auch schon für die erste Teilnehmerin, Fertigmachen zum Eintauchen in die Elbefluten und gute zwei Kilometer zu schwimmen. Anschließend stieg die nächste der Damen ins Wasser und schwamm etwa die gleiche Distanz. Bärbel Wodtke war von Anfang an als Schlussschwimmerin für die Etappe nach Sandau eingetaktet und konnte sich auf den letzten Metern vom Beifall der am Elbufer wartenden Schaulustigen tragen lassen.

"Das war großartig in der Elbe zu schwimmen, obwohl der aufkommende Wind auf den letzten 500 Metern schon kleine Wellen produzierte", so ihr Kommentar beim anschließenden Empfang, "ich hatte die ganze Elbe nur für mich alleine. Und dann noch der tolle Empfang. Das hätte für mich nicht schöner sein können."

In der Tat, die Sandauer waren fantastische Gastgeber und hatten am Elbeufer einen richtigen kleinen Vergnügungspark für Alt und Jung aufgebaut. Das gefiel auch den Anwohnern, die in großen Scharen zur Elbe kamen, um die Elbstaffel-Schwimmerinnen gebührend zu feiern. Bürgermeister Henry Wagner (Allgemeine Bürgerbewegung) überreichte gemeinsam mit der Verbandsbürgermeisterin Steffi Friedebold (parteilos) und dem Landtagsabgeordneten Chris Schulenburg (CDU) Medaillen, Teilnahmeurkunden und Minipokale an die Schwimmerinnen für deren erfolgreiche Teilnahme. Darüber hinaus wurde das Geburtstagskind des Tages noch mit einem Blumenstrauß geehrt und vom anwesenden Neptun mit Elbewasser auf den Namen "Elbeschönheit vom Havelstrand" getauft. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit dem jährlich stattfinden Elbebadetag für Einheimische und Gäste. Bei diesem Badetag handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem es um ein möglichst schnelles Durchschwimmen der Elbe in beide Richtungen geht. Sieger bei den Herren wie auch den Damen wurden zwei Rostocker. Beide waren schon angereist, um am Sonnabend an der nächsten Etappe der Elbschwimmstaffel von Sandau nach Wittenberge teilzunehmen.