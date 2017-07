Darryl Geurts wechselt nach Paderborn

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde und Drittligist SC Paderborn geeinigt: Darryl Geurts trägt in der kommenden Saison das Trikot der Nordrhein-Westfälischen Großstadt. "Ich will jetzt nochmal angreifen auf dem Weg zum Profi", sagt der 23-jährige Geurts. "Der Schritt fällt mir nicht leicht, dennoch habe ich habe die Chance verdient und will diese in Paderborn auch nutzen."