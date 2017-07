Eigene Stärken und Schwächen erkannt

artikel-ansicht/dg/0/

Mit dem Ferienbeginn beenden in dieser Woche erneut zwei Schüler der 9. Klasse der Oberschule ihr Schulpraktikum bei der Maschinen- & Apparatebau Produktions GmbH am Grünauer Weg erfolgreich. "David Leon hat nach der Phase des Kennenlernens der Tätigkeiten der Konstruktionsmechaniker-Lehrlinge des ersten Ausbildungsjahrs und der Arbeitsabläufe an den Maschinen auch schon selbstständig gearbeitet", so Schulz weiter. "Chantal zeichnete sich durch ihr gutes handwerkliches Verständnis aus. Die praktischen Arbeiten lagen ihr mehr als die Bürotätigkeiten."

Über das gesamte Schuljahr absolvierten beide Neuntklässler ihr Schülerpraktikum erfolgreich. Zum Schuljahresende bedankte sich der Betrieb bei beiden mit einem Einkaufsgutschein ihrer Wahl im Wert von jeweils 100 Euro. "Ich habe verschiedene Bereiche im Betrieb kennengelernt. Man konnte sich selbst wachsen sehen, die eigenen Stärken und Schwächen erkennen", reflektiert Chantal Heise selbstbewusst. "Das hat viel Spaß gemacht. In den Ferien nehme ich das Angebot zur Arbeit im Betrieb an, möchte mich nach Abschluss der zehnten Klasse als Lehrling zur Konstruktionsmechanikerin bewerben." MAP würde die ehrgeizige Schülerin auch unterstützen, in der Abendschule nebenbei zusätzlich ihr Abitur abzulegen. "Die handwerkliche Arbeit hat mir Spaß gemacht", berichtet David Leon Carius. "Man sieht, was man geschafft hat. Das ist ein Erfolgserlebnis."

Mit MAP schloss die Duncker-Oberschule bereits am 16. Februar 2012 einen ersten Kooperationsvertrag. Seit 2007 bildet der Betrieb eigene Lehrlinge aus. "Unter den über 70 Bewerbungen für das neue Ausbildungsjahr haben wir acht neue Lehrlinge in unseren vier Ausbildungsberufen ausgewählt", so Ausbildungsleiter Schulz. "Zum 14. September fangen zwei neue Schüler ihr Praktikum bei MAP an", so Lehrerin Jana Brandstäter, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Ute Schönwald die Schüler im Praxislernen betreut. Im nächsten Schuljahr bietet MAP die AG "Eisenbieger" im Rahmen des Ganztagsangebots der Oberschule an.

Seit dem Schuljahr 2015/2016 geht sie mit dem "Praxislernen" neue Wege zur Berufsvorbereitung. Die Schüler der 7. Klasse durchlaufen 14 Tage Berufsorientierung mit einer anschließenden Potentialanalyse. In den zwei folgenden Schuljahren folgen Praktika in den rund 60 Kooperationsunternehmen in der Region. In der 8. Klasse jeweils an einem Tag in der Woche und über das gesamte Schuljahr hinweg und in der 9. Klasse an zwei Tagen.