Radweg nach Bötzow geplant

Feierlich: Am 29. Juni wurde der Spatenstich für den Neubau des Radwegs an der L 20 im Havelland vollzogen. © Marco Winkler/OGA

Die Arbeiten am Radweg ab Schönwalde bis zur Landkreisgrenze haben unlängst begonnen. Den Spatenstich vollzogen Staatssekretärin Ines Jesse (SPD), der dortige Landrat Roger Lewandowski und Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (beide CDU) vor wenigen Wochen in Schönwalde. Verantwortlich ist der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Die Gesamtbaukosten für die 2,2 Kilometer lange Strecke im Havelland belaufen sich auf 450 000 Euro. 80 Prozent der Förderungen werden aus dem Programm "Mobilität" des Fonds für regionale Entwicklung (Efre) der Europäischen Union genommen.

Diesen Oktober soll das bereits bestehende Radwegenetz aus Richtung Schönwalde-Siedlung über Schönwalde-Dorf im Havelland in Richtung Landkreisgrenze zu Oberhavel komplettiert sein. Ziel des Landesbetriebs Straßenwesen ist es, schon im kommenden Jahr in Oberhavel weiterzubauen - bis nach Bötzow.

Doch so einfach zu realisieren ist das Projekt nicht. Der zuständige Planer Jürgen Rühle vom Landesbetrieb Straßenwesen ist verantwortlich für das gesamte Vorhaben der geplanten Ortsumgehung "L20, Bötzow - Marwitz - Velten". Dazu gehören im ersten Planungsabschnitt nicht nur ein Radweg, sondern auch die Erneuerung zweier Brücken sowie der Neubau eines Durchlasses zwischen Kreisgrenze und Bahnbrücke. Die Brücke am Bötzower Dorfrand, die über die Eisenbahnstrecke führt, soll laut des jetzigen Planungsstandes von Oktober 2018 bis Oktober 2019 erneuert werden.Die entstehende Sperrzeit sei mit der Bahn schon abgesprochen, so Rühle. Die Siedlung an der Schönwalder Straße zwischen Kreisgrenze und Bahnbrücke wird dann jeweils von nur einer Seite der L 20 erreichbar sein.

Im Zuge der Bauarbeiten wird der Radweg nach Bötzow in Angriff genommen. Der Planfeststellungsbeschluss vom 31. März dieses Jahres wurde öffentlich ausgelegt. Er werde voraussichtliche im September rechtskräftig, so Rühle. "Ein Baubeginn ist unter der Voraussetzung, dass gegen den Beschluss nicht geklagt wird, für April 2018 geplant." Die Maßnahme könnte Ende 2019 abgeschlossen sein.

Der Radweg nach Bötzow soll die Infrastruktur verbessern sowie die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Wann die komplette, geplante Ortsumgehung der L20 von Bötzow nach Velten gebaut wird, ist völlig offen. Bisher ist nur der Abschnitt zwischen Velten und der A-111-Autobahnzufahrt bei Hohenschöpping erschlossen.