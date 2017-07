Schutz für Flüchtlings-Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Gewaltschutz für Frauen mit Fluchterfahrung stand im Mittelpunkt eines Fachaustausches, der der Landkreis gemeinsam mit dem Internationalen Bund sowie dem Kreis-, Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland im Kulturhaus durchgeführt hat. Die Landesgleichstellungsbeauftragte Monika von der Lippe, Jürgen Schirrmeister von der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland sowie Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten und Sozialarbeiter aus Gemeinschaftsunterkünften diskutierten zum Thema. "Es wurde ein gemeinsamer Fahrplan auf den Weg gebracht", informierte Landrat Gernot Schmidt (SPD) am Mittwochabend im Kreistag. "Unser Ziel ist es, in den nächsten neun Monaten ein Rahmen-Gewaltschutzkonzept für die Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis zu erarbeiten. Von der Öffentlichkeit unbemerkt kommt es in den Gemeinschaftsunterkünften immer wieder auch zu Übergriffen auf Frauen. Sie sind in manchen Kulturen die Schwächsten, zeigen aus falsch verstandener Tradition Übergriffe nicht an und öffnen sich nur schwer gegenüber Sozialarbeitern und Betreuern. Ihnen soll mehr Hilfe zuteil werden.