Liebe zu einem Esel und andere Irrungen

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Geschichte ist ein Bühnenklassiker. Lysander, ein junger Mann am Hofe des Herzogs, liebt Hermia. Egeus, der Vater des edlen Fräuleins, würde seine Tochter aber lieber mit Demetrius verheiraten, der ebenfalls ein Auge auf Hermia geworfen hat. In ihn ist wiederum die schöne Helena verliebt ... Reichlich Irrungen und Wirrungen schon so, die noch weit größer werden, als sich Hermia und Lysander in den Stadtwald flüchten, Demetrius ihnen nacheilt, wiederum von Helena gefolgt. Puck, von seinem Herrn, Elfenkönig Oberon, mit dem Ausbringen eines Liebeszaubers beauftragt, stiftet aber ungeahnte Verwirrung, als sich plötzlich Gefühle füreinander scheinbar ganz neu ordnen. Selbst Elfenkönigin Titania steckt mit ihrer zu einem vermeintlichen Esel entflammten Liebe mittendrin im Chaos. Das graue Langohr ist aber ebenso verzaubert, eigentlich der Weber Zettel - Teil einer Gruppe Handwerker, die für die Hochzeit am Hofe ein Theaterspiel proben.