Feuerwehrnachwuchs übt in Neubrück

Neubrück (MOZ) Dieses Wochenende findet das Jugendfeuerwehrlager der Gemeinde Rietz-Neuendorf am Geräteschuppen in Neubrück statt. "Wir rechnen mit rund 40 Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren", berichtet Peter Wendt, der Ortswehrführer von Neubrück und Gastgeber der Veranstaltung.

An dem Jugendlager nehmen sechs Jugendfeuerwehrmannschaften teil - fünf aus der Gemeinde und eine aus dem polnischen Partnerdorf Jerzmanowa. Wie das Programm für das Wochenende aussieht? Peter Wendt berichtet: Am Sonntag reisen die Teilnehmer an, einen Tag später stehen ein sechs Kilometer langer Orientierungsmarsch durch den Wald sowie diverse Vorführungen auf dem Wergensee an. Am Abend verspricht der Gastgeber ein "gemütliches Beisammensein" mit grillen. Sonntag schließlich folgen Abbau, Siegerehrung und Abreise. Einmal im Jahr treffen sich die Jugendfeuerwehren zum Austausch. Die Gemeinde trägt die Kosten.