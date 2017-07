Wohnungseinbrüche auf niedrigem Niveau

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Als ab Oktober 2015 eine ein halbes Jahr dauernde Einbruchsserie begann, versetzte das viele Veltener in Angst und Schrecken. 40 Mal schlugen drei Veltener und ein Hennigsdorfer zu - oftmals in der Ofenstadt selbst. Das mag auch ein Grund dafür sein, dass die Zahl der Einbrüche in Läden, Büros und Praxen weiterhin auf kontinuierlich hohem Niveau verharrt. 47 waren es beispielsweise 2016. "Wir gehen davon aus, dass diese Zahl in diesem Jahr ein ganzes Stück runtergeht", sagte Hennigsdorfs Revierleiter Stefan Boye am Dienstag, als er im Ordnungsausschuss Veltens Kriminalitätsstatistik vorstellte.