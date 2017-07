25 Jahre Engagement für die Viadrina

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Lounge-Konzert wurde am Mittwoch das 25-jährige Bestehen des Förderkreises der Europa-Universität Viadrina begangen. Frankfurter hatten den Verein 1992 gegründet, um ihre Viadrina zu unterstützen.

"Wir sind dem Engagement des Viadrina-Förderkreises zu tiefem Dank verpflichtet", sagt Viadrina-Präsident Alexander Wöll. "Seit 25 Jahren fördern die über 100 Mitglieder internationale studentische Projekte, von kleinen Begegnungsworkshops bis hin zu großen Kulturfestivals, wie etwa Unithea, dessen 20. Ausgabe soeben zu Ende gegangen ist."

Kurz nach der Wende hatten sich Frankfurter in einem Förderverein zur Gründung einer Universität zusammengeschlossen, um das Anliegen, dass Frankfurt wieder Universitätsstadt werden möge, an die Landesregierung heranzutragen. Zur Aufnahme der ersten Studierenden 1992 konstituierte sich im September 1992 dann der Förderkreis der Viadrina. Dieser unterstützt seither durch finanzielle Zuwendungen aus Spenden und Beiträgen Exkursionen und Veranstaltungen, studentische Projekte und kulturelle Events. Auf Initiative des damaligen Herausgebers der Märkischen Oderzeitung, Claus Detjen, und des ersten gewählten Rektors der Europa-Universität Viadrina, Prof. Dr. Hans N. Weiler, verleiht das Kuratorium des Förderkreises seit 1999 jährlich den Viadrina-Preis an Persönlichkeiten, die sich um die deutsch-polnische Verständigung verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem der frühere polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki (2009), Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff (2010) sowie der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland a. D. Hans-Dietrich Genscher (2012).

Die Gäste des Lounge-Jubiläums-Konzertes - darunter viele Gründungsmitglieder und langjährige Weggefährten - erlebten eine musikalische Rarität: ein Abend mit Solo-Kontrabass. Der US-amerikanischen Kontrabassisten Michael Wolf spielte zusammen mit der ungarischen Pianistin Zsuzsa Bálint Werke von Georg Philipp Telemann, max Bruch und Pedro Valls.