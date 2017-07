Rüdersdorfer Kultur GmbH vor dem Aus

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) In der Rüdersdorfer Kultur GmbH (Märkisch-Oderland) brennt die Luft. Es hat fünf Entlassungen gegeben. Die Einrichtung, zu der der Museumspark und das Kulturhaus gehören, steht vor der Insolvenz. Zum Jahresende hatten sich Schulden in Höhe von 165000 Euro angehäuft. Bürgermeister André Schaller (CDU), der im Aufsichtsrat der hundertprozentigen Tochter die Verwaltung vertritt, wird die Gemeindevertreter auf einer Sondersitzung am Montag über die Lage informieren.