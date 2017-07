Trotz Niederlage zufriedene Gesichter bei Germania

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Fußballer von Germania Schöneiche hatten sich am Mittwochabend einen prominenten Testspielpartner in die CKS-Arena eingeladen. Regionalligist Energie Cottbus war gekommen und gewann am Ende sehr deutlich mit 11:0 (4:0).

Doch weder die 195 Zuschauer noch der Verein und die Mannschaft waren am Ende der 90Minuten im strömenden Regen enttäuscht. "Es war unser zweiter Trainingstag. Ich bin mit der Veranstaltung sehr zufrieden", sagt Germania-Trainer René Kanow, der die Schöneicher seit Dienstag auf die neue Saison in der Landesliga Süd vorbereitet. Und auch Germania-Vorstand Jens Wiedenhöft sah das genauso: "Wir haben mit Sponsoren und Partnern versucht, unseren Neuanfang gebührend zu begehen. Das ist uns gelungen. Schade, dass das Wetter nicht mitgespielt hat." Und trotz der erhöhten Sicherheitsauflagen mit eigenem Gästeblock, 15 eigenen Ordnern und zehn von einer privaten Firma sowie einem großen Polizeiaufgebot habe es dank der Partner keine finanziellen Belastungen für den Verein gegeben.

Auf dem nassen Rasen war klar, dass der drei Klassen höher spielende Gast aus der Lausitz das Zepter voll in der Hand hatte. Allerdings dauert es auch 20Minuten, bis Streli Mamba das erste Tor für Cottbus erzielte. Nach dem Treffer von Energie-Neuverpflichtung Marcelo De Freitas Costa traf Mamba mit einem Doppelschlag kurz vor Ende der ersten Halbzeit zum 4:0-Pausenstand für die Gäste.

Im zweiten Abschnitt war der Leistungsträger dann ebenso wenig zu sehen wie sieben weitere Mitspieler. Denn Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz wechselte fast komplett durch. Doch die Ausbeute erhöhte sich noch um sieben weitere Tore durch Benjamin Förster (48., 63./Foulelfmeter), die Testspieler Christos Papadimitriou (54., 69.) und Can Koskun (61.) sowie Felix Geisler (83.) und Maximilian Zimmer (85.)

So war Energie-Trainer Wollitz am Ende gut gelaunt, auch wenn er doch mit der Chancenverwertung haderte: "Wir hätten wie in den drei Testspielen zuvor noch mehr Tore erzielen müssen." Er habe auch in den Partien zuvor genauso durchgewechselt wie in Schöneiche. "Wir haben eine gute Leistungsdichte. Obwohl die dritte Vorbereitungswoche immer etwas schwierig ist, weil die Spieler etwas müde sind."

Das waren die Germania-Kicker nach dem zweiten Trainingstag auch. "Unsere Jungs haben sich in der Partie gegen eine fitte Mannschaft, die nicht unsere Größenordnung ist, völligverausgabt. Und damit war es eine gute Trainingseinheit. Jetzt müssen wir in dieser Richtung weiter hart arbeiten", sagt Coach Kanow. Bereits am Sonnabend, ab 13 Uhr, gibt es den nächsten Heimtest von Germania gegen Grün-Weiss Ahrensfelde (Landesklasse Nord).

Germania Schöneiche: Chris Küter - Otto Raffelt, Tim Rakete, Christian Fiedler, Felix Schäfer - Martin Kappelt, Paul Mitscherlich - Christian Heu, David Karlsch, Nico Crusius - Alexander Schadow. Eingewechselt 46. Minute: Torwart Andrew Graham, Kevin Kühnel, Dennis Mende, Lorenz Moritz, Holger Laube

Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal)