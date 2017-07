Rainer Schinkel bleibt weiter Beigeordneter

artikel-ansicht/dg/0/

Schinkel war am 12. Dezember 2001 erstmals als Beigeordneter gewählt worden. Als die Amtszeit endete, verzichtete der Kreistag auf die Ausschreibung, wählte ihn erneut. Die Amtszeit endet am 31. März 2018. Er halte an seinem Beigeordneten fest, betonte Landrat Gernot Schmidt (SPD). Schinkel habe den Landkreis in haushalterisch schwierigen Zeiten finanztechnisch geführt. Märkisch-Oderland habe eine positive Entwicklung genommen, sei von einem Not leidenden Kreis zu einem mit stabilem Wachstum geworden. "Mit Blick auf die Kreisgebietsreform brauchen wir eine gut aufgestellte Verwaltungsspitze", erklärte Schmidt. Der Beigeordnete gehöre auch zu jenen im Haus, die unangenehme Dinge aussprechen. Das sei auch für einen Landrat wichtig.

Burkhard Paetzold, Fraktionschef von Bündis 90/Die Grünen-Pro Zukunft, bescheinigte Schinkel ebenfalls, ein Mann zu sein, der eine gute Arbeit für den Kreis leiste. Nach außen würden viele jedoch zunehmend eine Kultur in der Verwaltungarbeit erleben, die ausschließlich durch die Spitze geprägt ist. Es sähe es deshalb als kein gutes Signal, auf die Ausschreibung, in dessen Verfahren Schinkel gute Chance hätte, zu verzichten. Letztlich stimmte die große Mehrheit dafür, auf die Ausschreibung zu verzichten.