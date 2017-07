Seniorenresidenz in "exquisiter" Lage

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (mOZ) Eigentlich war der erste Spatenstich zur Seniorenresidenz "An der Schleuse" hinter der Altstadtkita "Heinz Sielmann" am Donnerstag ein Erfolg des Seniorenbeirats der Stadt unter der Leitung von Hannelore Postel. "Wir haben uns schon die Objekte dieses Investors angesehen und für Storkow passend gefunden", schilderte Hannelore Postel die Initiative des Gremiums. Dabei habe ihnen auch besonders "das Verhältnis zwischen der Geschäftsführung und den Bewohnern" gefallen. Auf den Vorschlag des Seniorenbeirats geht es also zurück, dass die Stadt das ehemalige Schulgelände an die in Frankfurt (Oder) ansässige Wohn- und Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG verkauft hat. In gleicher Weise, wie die Seniorenresidenz für betreutes Wohnen in Storkow konzipiert ist, wurden bereits von dieser Vermietungsgesellschaft über einhundert Wohnungen in vier Seniorenresidenzen in Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) geschaffen.