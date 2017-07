Bau-Korsett wird gelockert

artikel-ansicht/dg/0/

Oberbarnim (MOZ) In der Klosterdorfer Kiebitzaue boomt es. Doch um den Wünschen heutiger Bauherren gerecht zu werden, muss der seit mehr als 20 Jahren geltende B-Plan aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Der geänderte Entwurf soll nun in die öffentliche Auslegung gehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588716/

Das Korsett wird gelockert. Im Klosterdorfer Baugebiet Kiebitzaue soll künftig generell eine offene Bauweise möglich sein. Diverse, vor 25 Jahren als sinnvoll und notwendig erachtete Einzelvorgaben könnten gestrichen werden und so heutigen Erfordernissen besser Rechnung tragen. Das soll mit dem 1. geänderten B-Plan "Wohngebiet Klosterdorf" erreicht werden, den die Gemeindevertretung zur Sitzung in dieser Woche im Entwurf auf dem Tisch hatte.

In der Vergangenheit hatten sie sich immer wieder mit Wünschen von Bauherren aus dem derzeit boomenden Klosterdorfer Wohngebiet Kiebitzaue zu beschäftigen. Abweichungen in der vorgegebenen Dachneigung oder der Dachform, Einfamilienhäuser statt Reihenhauszeile und weitere Ausnahmen vom vorgegebenen Bebauungsplan-Regularium mussten abgewogen und Entscheidungen getroffen werden. Diese sorgten danach in der kreislichen Baubehörde für Arbeit und schließlich kosteten solche Änderungen die Bauherren selbst nicht wenig zusätzliches Geld.

Denn schon kurz nach der Wende war in der damals noch selbstständigen Gemeinde Klosterdorf über die weitere Entwicklung des Ortes nachgedacht worden. "Wir sind bis nach Potsdam ins Ministerium gefahren, um dafür die Weichen zu stellen", erinnert sich Lothar Arndt, zu dem Zeitpunkt schon ehrenamtlicher Bürgermeister im Dorf und heute für ganz Oberbarnim.

Der aus diesen Erwägungen entstandene Bebauungsplan "Wohngebiet Klosterdorf" wurde 1995 rechtskräftig, doch vieles hat sich seither geändert. Deshalb hatte sich die Gemeindevertretung im März dafür entschieden, erstmals ein Verfahren zur Änderung des rechtskräftigen B-Plans "Wohngebiet Klosterdorf" einzuleiten.

So waren von den Planern beispielsweise große Gemeinbedarfsflächen vorgesehen für Friedhof, Schule, Kita, Feuerwehr. Ein Schulbau stünde heute nicht mehr zur Debatte, so Lothar Arndt. Ein neues Feuerwehrgebäude sei im Ortskern entstanden, der bestehende Friedhof ausreichend und "für unsere Kita mussten wir wegen der Brandschutz-Problematik im alten Haus zwischenzeitlich einen neuen Standort suchen".

Auch hinsichtlich zahlreicher Einzelfestsetzungen wie Baugrenzen, Material von Außenwänden, Fassadengliederung oder Dachziegelfarben ist mit einem geänderten B-Plan später Erleichterung in Sicht. Das gesamte Wohngebiet soll letztlich offener bebaut werden - auch hinsichtlich aktueller Marktlage.

Nach dem einstimmigen Beschluss der Gemeindevertreter geht der Entwurf nun in die Auslegungsrunde. "Geht alles gut, könnten wir Ende des Jahres den geänderten B-Plan beschließen", sagt der Bürgermeister. Denn die nächsten Bauwünsche und damit regelmäßig auch die Anträge auf Ausnahmen sind nicht weit. "Für den ersten Bauabschnitt brauchten wir 15 Jahre", macht Arndt auf die Situation aufmerksam, "und für den zweiten gerade mal ein Jahr."