Bündnis für den Flakensteg gegründet

Erkner (je) Der Förderverein Flakensteg hat im Nachgang zu der Veranstaltung am 26. Juni, bei der eine Masterarbeit über das denkmalgeschützte Bauwerk vorgestellt wurde, ein Bündnis "Rettet unseren Flakensteg" ins Leben gerufen. "Der Verein dümpelt seit Jahren um eine Mitgliederzahl von 20 herum", sagt sein Vorsitzender, Lothar Eysser. Um eine breitere Unterstützung der Öffentlichkeit zu gewinnen, ist jetzt das Bündnis gegründet worden. "Das kostet ja nichts, nur eine Unterschrift", so Eysser. Er verweist regelmäßig darauf, dass der Verein im Jahr 2013 Unterschriften für den Erhalt des Flakenstegs gesammelt hat. "Damals haben wir die Unterschriftensammlung abgebrochen, weil wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen wollten, unerfüllbare Hoffnungen zu wecken", erinnert sich Eysser. Jetzt sieht er viel bessere Chancen durch die in Aussicht stehende Städtebauförderung. Der Steg musste 2006 gesperrt werden und steht seit 2009 am Flakenfließ-Ufer.