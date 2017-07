Neuntklässler bilden Parteien

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) In Vorbereitung auf die U18-Wahl im September haben sich die Neuntklässler der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde schon jetzt mit Wahl und Demokratie befasst. Sie nahmen an einem Projekt des Sozialpädagogischen Instituts (SPI), unter anderem Träger des OFFI, teil.