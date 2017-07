Hinweise aller Schulträger erbeten

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Wann wird die überarbeitete Schulentwicklungskonzeption für den Landkreis vorgelegt? Das wollte Monika Hauser (fraktionslos) im Kreistag wissen. Seit Oktober 2015 liege der Antrag vor, das Dokument fortzuschreiben. Das sei angesichts der steigenden Schülerzahl im randberliner Raum auch zwingend nötig. Während die Schulen im ländlichen Teil des Kreises mitunter um ihren Erhalt kämpfen und nur mit Ausnahmeregelungen Klassen eröffnen können, quellen die Einrichtungen im westlichen Teil aus allen Nähten. Im Protokoll des jüngsten Bildungsausschusses habe sie erneut keine Information zum Thema gefunden. Zudem kursiere in ihrer Gemeinde Fredersdorf/Vogelsdorf ein Gerücht, wonach der Kreis dort eine weiterführende Schule bauen wolle.

Christel Kneppenberg (SPD), Vorsitzende des Bildungsausschusses, zeigte sich verwundert. Das Thema werde seit Monaten diskutiert. Der Entwurf der Konzeption sei bereits an alle Schulträger versandt worden. Man sei in der Phase, das Benehmen herzustellen. Die ersten Hinweise und Ergänzungen seien eingegangen. Bis zum 31. Juli hätten alle Schulträger Zeit, sich zu äußern. Im September soll das überarbeitete Dokument beraten werden.

Moritz Felgner (SPD) berichtete, dass die Prognosen der Schülerzahlen offensichtlich sehr differieren. "Auch deshalb wird das Benehmen mit den Schulträgern hergestellt", erklärte Vizelandrat Friedemann Hanke (CDU). Man wolle natürlich von gleichen Zahlen ausgehen. Die Unterschiede rührten mitunter auch daher, dass viele Eltern ihre Kinder in beitragsfreien Berliner Kitas unterbringen, ergänzte Landrat Gernot Schmidt (SPD). Er bestätigte, dass die Oberschulproblematik zunehme, da die sehr starken Grundschulklassen bald in weiterführende Schulen drängen. Mit den Millionen-Investitionen am Gymnasium Neuenhagen und Rüdersdorf reagiere der Kreis. Es gebe die klare Linie, dass der Kreis keine Neubauten, sondern eine Stärkung der vorhandenen Standorte verfolge.

Winfried Dreger (BVB/Freie Wähler/FDP) mahnte an, bei Baugebietsausweisungen stärker darauf zu achten, dass die nötige Infrastruktur vorhanden ist. Dazu gehörten auch Schulen. Man könne nicht endlos neue Familien ansiedeln, ohne die Folgen im Blick zu haben.