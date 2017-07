Um Biogasanlagen werden Wälle Pflicht

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Petershagen (MOZ) Die Havarie an der Biogasanlage in Petershagen sorgt weiter für Diskussion. Der Abgeordnete Frank Schütz (CDU) hatte sich mit einer Anfrage an Landrat Gernot Schmidt gewandt. Den Golzower Bürgermeister interessiert, ob es bei künftigen Anlagen die Empfehlung geben wird, sie nicht zu dicht an einer Wohnbebauung zu errichten. Zudem stellte er die Frage nach einem Havariefallplan.

Stinkende Brühe: Sie war aus der Biogasanlage in Petershagen auf Nachbargrundstücke gelaufen. © Christin Noack

In Petershagen war am 1. Juli eine Leitung des Gärsubstratbehälters geplatzt. Mehr als 100 000 Liter ergossen sich über die angrenzenden Grundstücke. Die Feuerwehr pumpte stundenlang ab, auf einem Privatgrundstück musste viel Erde ausgetauscht werden. Über den Vorgang hatte es keinerlei Information an die Öffentlichkeit gegeben, er war durch Zufall bekannt geworden.

Der Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD) verwies darauf, dass bei Bauvorhaben dieser Art - Genehmigungsbehörde ist das Landesumweltamt - immer alle Träger öffentlicher Belange beteiligt werden. Erst danach werde ein Bauantrag beschieden. Im übrigen sei die Gesetzgebung bezüglicher solcher Anlagen in Bewegung. Alle neuen Biogasanlagen dürften nur noch mit einer Umwallung errichtet werden. Für bestehende Anlagen soll die Pflicht zur Nachrüstung bis 2022 kommen. So ein Wall würde mehr Schutz für die umliegenden Grundstücke bieten. Der Einsatz der Kräfte in Petershagen habe gut funktioniert, bescheinigte Schinkel. Die Havarie sei ordnungsgemäß bekämpft worden.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) machte deutlich, dass es im Kreis sehr wohl einen Katastrophenplan gebe. Der beinhalte auch, wer für welche Schadensereignisse zuständig ist und wie die Öffentlichkeit zu informieren ist. Im Falle der Biogasanlage sei die Amtsverwaltung Lebus zuständig gewesen. Wenn der Amtsdirektor erklärt, dass er an Wochenenden keinen Bereitschaftsdienst unterhalte und selbst entscheidet, dass die Öffentlichkeit nicht informiert wird, sehe er das durchaus als bedenklich, habe als Landrat aber keine Eingriffsbefugnisse.