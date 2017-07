Gemeinde investiert siebenstellig

artikel-ansicht/dg/0/

Wendisch Rietz (MOZ) Die Gemeinde Wendisch Rietz investiert in diesem Jahr mehr als eine Million Euro. Trotz dieser Summe weist der Haushalt ein positives Saldo auf. Die Gemeindevertretung hat das Papier am Mittwochabend beschlossen, ebenso wie den Etat für das Jahr 2018.

Etwa 1,3 Millionen Euro sind es, die allein in diesem Jahr in diverse Baumaßnahmen fließen. Von der Öffentlichkeit mit dem größten Interesse verfolgt sind dabei die Errichtung des Kneipp-Parks zwischen Strandstraße, Ulmenstraße und Ferienpark und die Sanierung der kleinen Schleuse zwischen Scharmützelsee und Glubigseen-Kette. Beide Vorhaben schlagen mit jeweils etwa 250000 Euro zu Buche, wie die Kämmerin des Amtes Scharmützelsee, Christa Schönsee, berichtete. Bei der Schleuse gibt es indes trotz beschlossenem Haushalt noch Unsicherheiten. Wie es hieß, liegen noch immer nicht alle Genehmigungen für die Bauarbeiten vor. Die Verwaltung befindet sich dazu bereits seit geraumer Zeit in Gesprächen mit dem Umweltamt des Landkreises Oder-Spree.

Noch mehr Geld, 742000 Euro, ist indes für den Ausbau von Straßen vorgesehen. Dabei geht es um den Schwarzhorner Weg, die Pappelallee und die Eschenallee, die jeweils grundhaft saniert werden sollen. Die Gemeinde wartet hier allerdings noch auf die Zusage von Fördermitteln. Fließen diese nicht, sind laut Christa Schönsee nur Unterhaltungsmaßnahmen an den drei Verkehrswegen möglich. In die Gesamtsumme für den Straßenbau fließen außerdem weitere Summen ein - der bereits abgeschlossene Gehwegbau am Bahnübergang, eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder und eine Parkplatzerweiterung am Bahnhof sowie neue Straßenbeleuchtung im Bereich Eisenbahnpark.

Inklusive weiterer kleinerer Posten gibt die Gemeinde dieses Jahr sogar 1,4 Millionen Euro aus. Im laufenden Geschäft erwirtschaftet Wendisch Rietz laut Plan trotzdem ein Plus von etwa 100000 Euro - ein Betrag, der dann für mögliche Investitionen in Folgejahren zur Verfügung steht. Angesichts dieser Zahlen war das einstimmige Votum der Gemeindevertretung zum Haushalt keine Überraschung.

Der Beschluss umfasst gemäß der im Amt Scharmützelsee üblichen Praxis gleichzeitig auch den Haushalt für das Jahr 2018. Für das laufende Geschäft erwartet die Kämmerin dann einen Überschuss in ähnlicher Höhe wie dieses Jahr. Die Investitionen allerdings fallen deutlich geringer aus als aktuell. Größter Batzen mit 171000 Euro ist die Fertigstellung des Kneipp-Parks, hinzu kommen einige Kleinigkeiten wie neues Mobiliar für die geplante Erweiterung der Gäste-Info im Haus des Gastes.

Der Finanzplan für die drei Folgejahre 2019 bis 2021 listet bislang noch keine nennenswerten Vorhaben auf. Möglich wäre nach Einschätzung der Kämmerin aber durchaus etwas. "Der finanzielle Spielraum wäre da. Es sind lediglich die politischen Entscheidungen noch nicht weit genug gereift", sagt Christa Schönsee.

Die im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gute Haushaltslage der Gemeinde Wendisch Rietz führt sie in erster Linie auf die Steuerkraft der Kommune zurück. Vor allem die Gewerbesteuer durch die vielen Betriebe aus der Tourismus-Branche spülen Geld in die Kasse. Zu dieser positiven Situation passt, dass die Gemeinde in diesem Jahr auch frei von Schulden wird. Ein Darlehen für die Sanierung des kommunalen Wohnblocks in der Straße der Jugend ist dann vollständig abbezahlt.