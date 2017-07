14. Juli 1997: Slubicer Händler räumen Marktstände

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im benachbarten Slubice wächst vor 20 Jahren die Anspannung. Die Stadt bereite sich "auf ein schlimmeres Szenario vor", berichtet Dariusz Baranski von der Gazeta Zachodnia am 14. Juli in einem Gastbeitrag für die MOZ. Täglich steige der Pegel um 20 bis 30 Zentimeter, die Hochwasserwelle und ein Wasserstand von 5,70 Meter werden in einigen Tagen erwartet. "Mit über 2000 Sandsäcken werden die Deiche verstärkt. Doch auch die Kanalisation könnte ein neuralgischer Punkt werden. Grund: Die Abwasserleitungen liegen sehr niedrig und die Stadt könnte, selbst wenn der Damm hält, überflutet werden", schreibt Baranski.

Davor fürchteten sich vor allem die Markthändler, deren Verkaufsflächen direkt am Damm liegen. "Ab Montag werden die meisten wahrscheinlich ihre Geschäfte schließen und die Waren an sicheren Stellen deponieren."

Für den Fall der Fälle habe die Slubicer Stadtverwaltung bereits Notquartiere in Kunowice und Drzecin ausgewiesen, informierte ein Sprecher. Mit Frankfurt - das durch das höher gelegene Ufer weniger bedroht sei - stehe man ständig in Kontakt.

Am gleichen Tag korrigiert in Brandenburg das Landesumweltamt seine Prognosen deutlich nach oben. Alle Werte seien höher, als jemals gemessen. Erwartet werde nun ein Pegel von über sechs Metern. "Schon jetzt müssen Teile Frankfurts mit Überflutungen rechnen, erste Evakuierungspläne für die Bevölkerung liegen bereit", heißt es in einem Bericht am 15. Juli. Niemand müsse um sein Leben fürchten, versucht Bürgermeister Detlef-Heino Ewert zu beruhigen. "Doch die Verantwortlichen sind sich einige: die Lage ist ernst."

In einer Serie blickt der Stadtbote täglich auf die lokalen Berichte zur Oderflut 1997 zurück.