Einst nur Ersatz - jetzt 20. Auflage

Müllrose (MOZ) 158 Meldungen sind für den 20. Schlaubetal-Triathlon und den 18. Müllroser Mountainbike-Triathlon eingegangen. Dieser vom MSV Tripoint Frankfurt organisierte Wettkampf wird am Sonntag mit Start und Ziel im Freibad am Großen Müllroser See ausgetragen.

Laut Organisationsleiter Jürgen Holzäpfel beträgt das Limit der Müllroser Triathlon-Veranstaltung um die 200 Starter, da der 37,4-Kilometer-Rundkurs für das Radfahren nicht mehr Teilnehmer aufnehmen kann. Vor allem soll dem verbotenen Windschattenfahren kein Vorschub geleistet werden.

Bislang haben für den Schlaubetal-Triathlon über die Olympische Distanz ab 11.45 Uhr (1,5 km Schwimmen, 37,4 km Rad und 10 km Lauf für Sportler ab 18 Jahre) 71 Athleten gemeldet. Vom gastgebenden Verein dabei ist unter anderem Goetz Lipinsky, Sieger von 2006. Weit vorn mitfahren könnte auch der Tripointler aus Eisenhüttenstadt Thomas Gogolin.

Starter ab 16 Jahre dürfen ab 10.15 Uhr beim MTB-Triathlon (0,5 km/20 km/5 km) teilnehmen, etwa 50 Startplätze sind dafür eingeplant, 51 haben für diesen Wettbewerb gemeldet.Für den Staffelwettbewerb über die selben Distanzen sind 30 Teams vorgesehen. Eine Staffel besteht aus drei Sportlern, jeder absolviert eine Teildisziplin. Momentan haben sich dafür 36 Sportler eingetragen.

Während für den Wettbewerb der Lizenzfahrer noch einige Plätze offen sind, bestehen für den Mountainbike-Triathlon nur noch geringe Aussichten, beim Nachmelden am Sonntag noch einen der begehrten Startplätze zu ergattern. "Den Mountainbike-Triathlon hatten wir eingeführt, damit jeder sich ohne großen materiellen Aufwand beim Triathlon ausprobieren kann. Mit der Radstrecke über Schernsdorf und dem Kopfsteinpflaser in Kupferhammer hat es der Kurs in sich", informiert Holzäpfel.

Hingegen kann für den Staffelwettbewerb noch nachgemeldet werden. "Es hätten in der Voranmeldung noch einige Starter mehr sein können, doch viele entscheiden sich erst am Wettkampftag für eine Teilnahme. Ich bin optimistisch, dass wir die angestrebten 200 Starter am Sonntag haben werden", erklärt Holzäpfel, der vor 19 Jahren diesen Wettbewerb mit ins Leben gerufen hatte. "Damals war nicht klar, wie es mit dem in diesem Jahr abgesagten Helene-Triathlon weitergeht. So hatte ich damals die Idee mit einem Triathlon in Müllrose. Dieser wird von den Athleten gut angenommen, vor allem die selektive Radrunde gefällt vielen. Außerdem - wer kann bei einem Triathlon noch eine Strecke mit einer einzigen Runde anbieten? Auch der Lauf um den Müllroser See kommt bei vielen an. Die Veranstaltung hier ist noch sehr ursprünglich." Favorit aus Holzäpfels Sicht nach den gegenwärtigen Meldungen ist der Sieger von 2012 und 2013 Dr. Olaf Ueberschär aus Leipzig. Eine Unbekannte seien immer wieder die Starter aus Berlin. "Wir hatten schon Bundesliga-Athleten wie Norman Fenske hier, die zählen jeweils zu den Sieganwärtern." Auch die Cottbuser Triathlon-Asse wie Vorjahressieger René Gruner sind immer zu beachten. Von den einheimischen Athleten hatte neben dem Vorjahreszweiten Lipinsky auch der damals 18-jährige Robert Günterberg im Jahr 2001 gewonnen. Seine 1:52:29 Stunden sind die beste von einem Frankfurter erzielte Zeit. Den Streckenrekord hält seit 2009 Dominik Kuder vom SCC Berlin-Grünau mit 1:52:29 Stunden. Übrigens ist die Strecke seit der Premiere immer die selbe geblieben.

Bei den Frauen hingegen ist alles offen. Im vergangenen Jahr hatte die Frankfurterin Claudia Lipinsky gewonnen.